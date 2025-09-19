Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Construcción de viviendas. Efe

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El mercado libre se encareció un 10,3% en el segundo trimestre de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

El grave problema de la vivienda, con unos precios disparados a niveles de la burbuja, no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida (VPO) –aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles– también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

