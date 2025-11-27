Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Viviendas en el barrio de San Cristobal en Madrid. José Ramón Ladra.

Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

La cifra dobla la media de la UE, con un 14,2% de los hogares que ya impaga facturas, frente al 9% en la región

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:05

Calentar la casa en invierno o refrescarla en verano sigue siendo un auténtico lujo para buena parte de la población española. Tanto, que más de ... un 17% de las familias españolas no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar, doblando el 9% que de media registran las viviendas en el conjunto de la Unión Europea (UE).

