Las ministras Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Ministerio de Vivienda incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda para levantar un total de 1.300 inmuebles

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

