El Estado apenas recupera 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El coste del rescate bancario sigue arrojando cifras desalentadoras en cuanto a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas con las que se salvó ... al sector durante la crisis. El presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), Álvaro López Barceló, detalló este miércoles que de los 58.600 millones que se dieron al sector, se han recuperado 6.922 millones de euros, tan solo un 11,8% del total.

No se trata solo del rescate de Bankia. Pero sin duda esa cuestión pesa mucho en la capacidad de recuperar parte de lo perdido. Durante una intervención en el Congreso, López Barceló aprovechó su intervención para referirse, precisamente, a la participación del organismo en el capital de CaixaBank a través de BFA, indicando que «hay una reversión del deterioro» de la participación debido a la buena evolución bursátil de CaixaBank y el mayor patrimonio neto de BFA, que han permitido mayores ingresos por dividendos.

El Estado mantiene un 18% del capital en la entidad. Y el plazo para su salida se amplió a diciembre de 2027. Ante las preguntas de los parlamentarios en torno a la posibilidad de volver a ampliar esa fecha, el presidente del Frob apuntó a que «el plazo para la desinversión lo determina el Consejo de Ministros». «Mientras tanto, consideramos que aportamos estabilidad accionarial a la entidad, a su cotización y permitimos una visión más largoplacista en su estrategia», defendió.

López Barceló aseguró mantener plena confianza en la labor de los gestores de CaixaBank, reiterando que el Frob mantiene «plena confianza» en su capacidad para seguir generando valor para los accionistas. Recordó que solo en 2025 CaixaBank se ha revalorizado un 60%; cifra que se eleva al 460% desde la fusión con Bankia hasta el cierre del pasado agosto.

El presidente del Frob también recordó que desde 2022 se han ingresado dividendos por 1.600 millones de euros por esta participación. «Esperamos que el Estado continúe ingresando más de 500 millones cada ejercicio en dividendos», apuntó.

Vivienda

Sobre la participación del 50% en Sareb, el presidente del Frob se limitó a trasladar los últimos acuerdos para el traspaso de inmuebles del denominado 'banco malo' a engordar el parque de alquiler social. Cabe recordar que el Consejo de Ministros dio luz verde al traspaso de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb al Sepes, la base de la nueva empresa estatal de vivienda.

Sin embargo, numerosas voces críticas apuntan a que buena parte de esas casas no están disponibles, al ser urgente su rehabilitación, entre otros aspectos.

Según recordó López Barceló, la liquidación de Sareb está establecida en el 28 de noviembre de 2027. «Es posible que para entonces queden activos en el balance de Sareb que no se hayan cedido a Sepes y no se hayan podido liquidar, con lo que Sareb será una sociedad en liquidación, que tendrá que seguir operando en ese sentido», señaló.