El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a mostrar su preocupación por la crisis de la vivienda que se ha convertido en un problema estructural ... no solo de España, sino de toda Europa. El organismo ya no solo llama la atención sobre la escasez habitacional que ha disparado los precios frente a una demanda cada vez mayor. También ha comenzado a detectar las primeras señales de cómo ese escenario afecta ya a la evolución de pilares clave para el crecimiento económico de la región, como el consumo.

Así lo dejó entrever este jueves el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, al advertir que la esperada reactivación del consumo que se preveía con la moderación de la inflación y, sobre todo, con la mejora de la renta disponible de los hogares, «no está teniendo lugar al ritmo proyectado». Durante un discurso en un evento organizado por Natixis, Guindos atribuyó esta situación a los problemas de confianza entre los ciudadanos. Algunos derivados del riesgo geopolítico o incluso la situación fiscal. Pero otra parte por la situación del mercado inmobiliario.

Es decir, aunque el mercado laboral resista y la renta per cápita mejore, el hecho de tener que destinar más parte de los salarios a una casa torpedea que, esa parte, vaya a consumir más. Las cifras avalan este escenario en el que la vivienda devora el presupuesto familiar. Según la última encuesta al respecto del INE, los hogares destinan casi la tercera parte de su presupuesto total a pagar la casa y las facturas. Otros informes sitúan las cifras en niveles similares, apuntando a un esfuerzo incluso cercano al 40% en el caso del alquiler.

Es en este segmento donde el BCE considera que los gobiernos deben actuar. De hecho, Guindos insistió este jueves en que conviene revisar las consecuencias de las regulaciones vigentes -como la ley de vivienda en el caso español- por si estuvieran lastrando la oferta de casas en alquiler. «Es muy importante analizar la regulación vigente, porque quizás estamos perjudicando la oferta de viviendas en el mercado de alquiler, que debería ser el primer amortiguador para intentar absorber y reducir la situación del mercado inmobiliario», expresó el exministro español de Economía, destacando las implicaciones sociales de la situación, especialmente para los jóvenes.

Cuello de botella

Otros expertos también destacan cómo la incertidumbre normativa es uno de los elements que más influye de forma directa en la inversión para la construcción de viviendas. En un informe publicado esta semana, los analistas de BBVA Research apuntan a que «las recientes medidas en materia de control de precios del alquiler, las restricciones a grandes tenedores y el intento fallido de reforma de la Ley del Suelo han incrementado la percepción de riesgo en el mercado». «Los cambios normativos constantes repercuten en la toma de decisiones de los constructores y pueden afectar a la viabilidad de los proyectos», insisten los expertos.

Lo cierto es que el BCE lleva advirtiendo meses de que la crisis de la vivienda es un problema social, pero también económico, coincidiendo con el Banco de España en el riesgo de que se genere un «cuello de botella», igual que lo ha denominado en anteriores ocasiones la propia Comisión Europea. En este sentido, se refieren a ese riesgo de que la tensión entre la oferta y la demanda acabe por impactar al crecimiento desde varios frentes, desde el consumo hasta incluso la movilidad interna y laboral, que también puede sufrir por no poder asumir los precios en los lugares donde se ofertan empleos, afectando directamente a la productividad.