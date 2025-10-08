Unicaja y TaxDown llegan a un acuerdo para facilitar la gestión de tributos y la declaración de la renta Este convenio permite a los clientes de Unicaja contar con asesoramiento de los expertos de la plataforma tecnológica de gestión fiscal y beneficiarse de condiciones especiales

Unicaja y la plataforma tecnológica de gestión fiscal TaxDown han unido fuerzas para simplificar las finanzas personales de sus clientes a través de una experiencia de usuario 100% digital, segura, cómoda y flexible. El objetivo de este acuerdo es ofrecerles una solución sencilla, rápida y eficaz para la gestión de impuestos y trámites financieros, incluida la declaración de la renta.

Los clientes de Unicaja pueden acceder a la oferta de TaxDown a través de la web del banco; en concreto, en el apartado 'beneficiaT', que incluye ofertas exclusivas.

A través de esta colaboración, los clientes de Unicaja pueden disfrutar de los beneficios de contar con los expertos de la plataforma online para la gestión de trámites fiscales; entre ellos, la campaña de la renta.

El acuerdo permite a estos clientes obtener un descuento en los planes anuales de TaxDown, plataforma que consigue que sus clientes ahorren lo máximo posible en su IRPF, facilitando, además, la declaración de acciones, ETF y otras inversiones de manera sencilla.

Para ello, TaxDown, reconocida como colaborador social de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuenta con un motor fiscal basado en algoritmos propios y un equipo de expertos fiscales.

Esta alianza se enmarca en la estrategia de Unicaja de ofrecer valor añadido a sus clientes mediante acuerdos con empresas líderes en su sector.

Descuentos exclusivos

A través de 'beneficiaT', Unicaja ofrece a sus clientes promociones de marcas líderes en el mercado, en ámbitos como el hogar, la movilidad o el ocio. Este espacio responde al objetivo del banco de ser una entidad cercana y abierta a la sociedad.

Precisamente, el alto grado de arraigo, confianza y conocimiento de su clientela y de los territorios en los que opera, le lleva a atender de forma inclusiva y sostenible sus necesidades, ofreciéndoles productos de forma directa o estableciendo alianzas con reconocidas marcas para facilitarles servicios no financieros de alto valor añadido.

Sobre Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. Es entidad de referencia en seis comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla. Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible orientado al negocio minorista, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

Sobre TaxDown

TaxDown es la alternativa inteligente para la renta; una compañía española que ha revolucionado la asesoría fiscal, poniendo en el mercado un servicio digital pionero que permite realizar la declaración de la renta, de forma sencilla, garantizando al contribuyente el mejor resultado.

De hecho, cada año presenta cientos de miles de declaraciones a través de su propia plataforma, ahorrando así más de 150 millones de euros a los contribuyentes de manera oficial, ya que es colaborador de la Agencia Tributaria.