Unicaja AM lanza un nuevo fondo de retorno absoluto y consolida su posición en esta gama

Unicaja Asset Management (Unicaja AM) ha comenzado la comercialización de Unifond Gestión Crecimiento, un fondo de inversión con el que la sociedad gestora completa su ... gama de fondos de retorno absoluto, reforzando su buena posición en esta categoría.

De hecho, Unicaja AM acumula un crecimiento superior al 25% en lo que va de año en la categoría de retorno absoluto, reflejando así la confianza de los inversores y la solidez de su modelo de gestión.

Ante esto, la gestora se ha fijado como objetivo estratégico duplicar su cuota de mercado en esta categoría que, actualmente, ya supera el 5% del total nacional.

Unifond Gestión Crecimiento FI, cuya contratación puede realizarse tanto en oficinas como a través de la Banca Digital de Unicaja, busca una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de tres años, sujeto a una volatilidad anualizada máxima del 10%, calculada en base diaria y para un periodo trienal.

Así, este fondo se posiciona como una alternativa innovadora y flexible para inversores que buscan rentabilidad en cualquier entorno de mercado. La flexibilidad de la estrategia le permite aumentar o reducir la exposición al riesgo de estos activos con estrategias de derivados, y también proteger la cartera frente a las caídas o posicionarla para aprovechar un aumento o una reducción de las primas de riesgo.

Para lograr su rentabilidad, emplea estrategias de gestión alternativa 'long/short' y arbitraje de renta fija, invirtiendo entre 0% y 100% de su exposición total en renta variable y/o renta fija pública o privada, incluyendo titulizaciones líquidas y deuda subordinada.

La exposición neta a renta variable puede oscilar entre -30% y +70%, y la duración media de la cartera de renta fija entre -4 y +8 años.

El fondo no predetermina activos, divisas, sectores, capitalización ni calidad crediticia, aunque los emisores serán principalmente de la OCDE, permitiendo hasta un 25% en mercados emergentes. Además, promueve características medioambientales y sociales.

Liderazgo en retorno absoluto y amplia oferta de productos de inversión

El lanzamiento de Unifond Gestión Crecimiento consolida la apuesta de Unicaja AM por la innovación y la gestión activa en la categoría de retorno absoluto.

En este contexto, destaca el buen comportamiento de Unifond Gestión Prudente, que ya supera los 1.100 millones de euros de patrimonio gestionado.

Con el lanzamiento de este nuevo fondo, Unicaja AM sigue mejorando y haciendo más atractiva la completa gama de soluciones de ahorro e inversión que ofrece a través de productos propios y alianzas con terceros.

De este modo, la entidad pone a disposición de sus clientes todas las alternativas para el mejor cumplimiento de sus objetivos financieros.