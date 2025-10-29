Unicaja y Garántia renuevan su colaboración y destinan 160 millones a préstamos con avales

Granada. Unicaja y Garántia, Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, han renovado el convenio de colaboración financiera que mantienen desde hace siete años y ... a través del cual se destinan 160 millones de euros para facilitar la financiación con aval a pymes y autónomos andaluces.

El convenio, que ha sido firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Garántia SGR, Javier González de Lara, tiene como objetivo contribuir a impulsar la actividad de las pymes y los autónomos. También asistieron a la firma el director general de Garántia, Antonio Vega, y el director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez.

Estas líneas de financiación están destinadas a operaciones de crédito que se formalicen durante un año desde la firma del convenio, con condiciones extraordinarias de plazos y tipos de interés, contando para ello con el aval solidario de la sociedad de garantía recíproca andaluza. Podrán acogerse a estas líneas de financiación especial, respaldadas por aval, pymes y autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica.

A través de este acuerdo, Unicaja ofrece a las pequeñas y medianas empresas de Andalucía y a los autónomos una completa oferta de financiación, con condiciones ventajosas, con el objetivo de impulsar la iniciativa empresarial y contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de puestos de trabajo. La apuesta de Unicaja por las pymes y los autónomos se enmarca en su actividad como entidad financiera enfocada en el negocio de banca minorista y de proximidad, que desempeña un papel relevante en el impulso del desarrollo territorial.