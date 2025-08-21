Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrechan la mano al acordar los aranceles. AFP

La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU

Washington impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas, con algunas excepciones como el corcho o los aviones que quedan exentos de tasas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:54

Tres semanas después de que Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrecharan la mano en Escocia tras alcanzar el ansiado pacto arancelario, ... ambas potencias dieron este jueves un paso más para evitar la guerra comercial. La Unión Europea (UE) publicó un documento por escrito con los términos del acuerdo que firmaron el 27 de julio, por el que EE UU impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas y Bruselas se compromete además a comprarle más energía y material militar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  2. 2

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  3. 3 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  4. 4

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  5. 5 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  10. 10 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU

La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU