Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de EE UU actúa en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:02

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  6. 6 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  7. 7 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  8. 8 Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026
  9. 9 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  10. 10 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles