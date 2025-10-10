Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Asegura que «no hay razones» para reunirse con Xi Jinping en las próximas semanas después de que Pekín haya endurecido las exportaciones de tierras raras

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Comenta

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas, un encuentro que estaba programado para dentro de dos semanas en Corea del Sur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  6. 6 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  7. 7 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  8. 8

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  9. 9 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  10. 10

    La Guardia Civil registra las casas okupadas en Montefrío y recupera la mayoría de objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China