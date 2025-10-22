Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Línea de producción en Navarra. EFE

La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España

La producción de estos modelos creció un 42% y ya representan el 26,3% del total, uno de cada cuatro coches fabricados en el país

José A. González

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:53

Comenta

La transición ecológica de las factorías automovilísticas en territorio español está haciendo sufrir al sector y el 'made in Spain' se resiente en los primeros ... nueve meses del año. La producción de coches con este sello, es decir, fabricados en España en este periodo, cayó un 5,2% interanual, mientras los híbridos mantienen los números por encima de los eléctricos en plena transformación del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  4. 4 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  6. 6 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  9. 9 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  10. 10

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España

La transición hacia el coche eléctrico frena la producción automovilística en España