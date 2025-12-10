Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El campo es uno de los sectores más afectados por el salario mínimo. R. C.

Subir el salario mínimo con el IPC supondrá un sobrecoste de 1.725 millones para las empresas

El Gobierno se marca como línea roja elevarlo al menos como el alza de los precios, mientras que CEOE propone un 1,5% y los sindicatos, un 7,5%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:46

Cuál será el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 sigue siendo una incógnita. Incluso si el año comenzará con la renta más baja ... congelada para los 2,5 millones de trabajadores que se rigen por esta cuantía. El Gobierno aún no ha dado a conocer el informe elaborado por la comisión de expertos que marcará la senda de subida, pero lo que es seguro es que se elevará al menos como el alza de la inflación, puesto que es una línea roja que se ha marcado el Ministerio de Trabajo y que ha impuesto a este grupo de sabios encargado de estimar cuál tiene que ser el incremento del SMI para 2026 para situarlo en el 60% del salario medio neto.

