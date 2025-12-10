Subir el salario mínimo con el IPC supondrá un sobrecoste de 1.725 millones para las empresas

Cuál será el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 sigue siendo una incógnita. Incluso si el año comenzará con la renta más baja ... congelada para los 2,5 millones de trabajadores que se rigen por esta cuantía. El Gobierno aún no ha dado a conocer el informe elaborado por la comisión de expertos que marcará la senda de subida, pero lo que es seguro es que se elevará al menos como el alza de la inflación, puesto que es una línea roja que se ha marcado el Ministerio de Trabajo y que ha impuesto a este grupo de sabios encargado de estimar cuál tiene que ser el incremento del SMI para 2026 para situarlo en el 60% del salario medio neto.

Por tanto, el alza previsiblemente no será inferior al 3%, en línea con el IPC de noviembre y con la subida de las pensiones (un 2,7%), algo que implicaría un sobrecoste para las empresas de 1.725 millones de euros, teniendo en cuenta que cada punto adicional tiene un coste bruto directo de 575 millones de euros, según estimaciones de CEOE.

Este esfuerzo económico, además, lo soportarán las empresas más pequeñas, las pymes y microempresas, que es donde se concentra el grueso de trabajadores con esta renta mínima, ya que la mayoría de sectores está despegado del salario mínimo. Afectará además directamente a sectores muy concretos, como son el primario (pesca, agricultura y ganadería), el sector doméstico (con lo que irá directamente a cargo de las familias), así como otros sectores intensivos en personas con contratos sujetos a indexación pública, como actividades de jardinería, seguridad, limpieza, cuidados de dependencia, ayuda a domicilio… Precisamente los sectores más vulnerables y que han destruido empleo en estos últimos años a consecuencia de la escalada de costes laborales, según advierten desde la patronal.

Distancia entre CEOE y sindicatos

La CEOE ya ha puesto encima de la mesa su propuesta: se abre a aumentar un 1,5% el salario mínimo el año que viene, un planteamiento que defienden que es «generoso» ya que sostienen que -tomando como referencia los salarios medios de la última encuesta de población activa (EPA) con datos de 2024- el actual SMI ya está un 4,9% por encima del 60% del salario medio, que es donde quiere situarlo el Gobierno.

Frente al salario mínimo de 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas y tributando por IRPF que defiende la patronal, los sindicatos reclaman una subida del 7,5% que lo impulse hasta los 1.273 euros al mes, también pagando por primera vez impuestos a Hacienda.