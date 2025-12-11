La reforma de la clasificación profesional de los funcionarios divide al colectivo
El Congreso estudiará una proposición de ley a propuesta del Parlamento de Cantabria para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y unificar los subgrupos A1 y A2
E. Martínez
Madrid
Jueves, 11 de diciembre 2025, 14:28
El Congreso va a comenzar a estudiar la reclasificación profesional de los funcionarios para unificar los grupos A1 y A2, lo que tiene dividido al ... colectivo. La proposición de ley del Parlamento de Cantabria para unificar el grupo A de empleo público para todas las titulaciones de Grado fue aceptada para su tramitación en el Congreso y hay opiniones muy diferentes.
Mientras que los técnicos de Hacienda celebran este paso adelante del Congreso porque algunos colectivos como enfermeras y fisioterapeutas saldrían beneficiados, la federación de altos funcionarios (Fedeca) denuncian que este cambio supondría un «agravio comparativo» entre funcionarios y una «devaluación de la excelencia del funcionariado». A la asociación de inspectores de Hacienda (IHE) tampoco les convence esta reforma y en un comunicado expresaron su «total rechazo» a cualquier propuesta que rebaje los requisitos de acceso a los cuerpos directivos de la Administración mediante «aventuradas» propuestas que «degradan la exigencia técnica y académica necesaria» para una inspección tributaria avanzada.
