Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elma Saiz durante una sesión de control al Gobierno. Jaime García

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

La propuesta de Elma Saiz provoca un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta de ... subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento, de entre 10 y 210 euros, para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para el próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  4. 4 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  5. 5

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  6. 6

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  7. 7 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  8. 8

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año
  9. 9 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  10. 10 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026