La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades laborales en las grandes multinacionales tecnológicas que operan en España. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo ... dependiente de este Ministerio, ha puesto en marcha una campaña específica para vigilar el uso de los algoritmos sobre sus trabajadores en compañías como Uber, Cabify o Amazon, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados.

«Son empresas muy modernas del siglo XXI que parecen que funcionan con condiciones del siglo XIX», ha criticado Díaz en un discurso especialmente duro contra el modelo de Amazon, que «permite que trabajen sus trabajadores 120 horas a la semana. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir»

El anuncio se produce apenas una semana después de que el gigante del comercio digital plantease un ERE para despedir 1.200 trabajadores en sus oficinas corporativas en España, aunque la ministra de Trabajo también ha cargado contra el resto de tecnológicas. «Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen», ha concluido.

Herramientas de Inteligencia Artificial

No es la primera vez que Díaz denuncia el uso de los algoritmos en grandes empresas como método de control a sus plantillas después de que en 2021 lograra sacar adelante la 'ley rider' con la que se laboralizó a los repartidores de este tipo de plataformas.

Precisamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado recientemente su nueva Estrategia 2025-2027, un plan en el que incorporará herramientas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos y algoritmos de detección de fraude. En sus líneas de actuación se menciona la creación de reglas automatizadas y el impulso de actuaciones informativas derivadas del análisis masivo de datos. Esta medida supone un cambio relevante, ya que los modelos predictivos dejarán de ser simples pruebas piloto y pasarán a formar parte estable de la estrategia de control.