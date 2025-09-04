Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una funcionaria, rodeada de papeles. R. C.

El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

Casi el 60% del personal de la administración tiene 50 años o más y apenas un 20% es menor de 40 años, lo que supondrá casi 90.000 bajas hasta 2035

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:10

La oleada de jubilaciones de funcionarios pone un brete al Estado, que afrontará a lo largo de esta próxima década la pérdida de la mitad ... de su plantilla, lo que puede provocar serios problemas de funcionamiento en los servicios que se prestan a la ciudadanía ante el déficit de experiencia y talento que sufrirá. Así lo advierte UGT en un comunicado enviado este jueves por su federación de servicios públicos, que reclama al Gobierno un plan estratégico plurianual para paliar esta sangría de bajas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  3. 3

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  4. 4

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  5. 5

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  10. 10

    A prisión el presunto agresor del hombre que murió en el distrito Beiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones