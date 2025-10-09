Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos trabajadores fichan al entrar a su empresa. R. C.

Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

Díaz saca a consulta el borrador de real decreto que entrará en vigor veinte días después de su publicación y que extiende esta obligación a las familias con empleadas del hogar

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana ... enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer, por la vía de la urgencia, a las empresas un registro de jornada digital, fiable, exhaustivo, con toda una serie de obligaciones nuevas que incluyen detallar infinidad de datos (personales y laborales), así como que sea de acceso inmediato por la inspección de trabajo y por los representantes de los trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  4. 4 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  5. 5

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  6. 6 Horario, recorrido y curiosidades de la procesión extraordinaria del Rescate en Granada
  7. 7

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  8. 8

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada