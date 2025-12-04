Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, ANtonio Garamendi (dcha.). Efe

Díaz vuelve a apartar a la CEOE y negociará los permisos por fallecimiento solo con los sindicatos

Los empresarios acusan a Trabajo de no seguir un cauce adecuado y rechaza que deban asumir el coste de esta nueva medida

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

Nuevo choque del ministerio comandado por Yolanda Díaz y los empresarios en un fin de año que está llevando su relación a momentos de máxima ... tensión y cruce de acusaciones. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aparta de nuevo a la CEOE de otra negociación en la mesa del diálogo social y seguirá debatiendo los nuevos permisos por fallecimiento y cuidados paliativos solo con los sindicatos.

