Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

La vicepresidenta segunda confía en que la renta más baja vuelva a quedar exenta del pago del IRPF en 2026 después de la polémica de este año con Hacienda

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:39

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comienza con fuerza el nuevo curso y no quiere perder más tiempo para ponerse manos a la obra en las ... tareas que tiene por delante, como la de negociar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Así, si en julio anunció su intención de un nuevo incremento pese al rechazo de la patronal, este lunes, 1 de septiembre, ha dado un paso más y avanzó que convocará «de inmediato» a la comisión de expertos, que es la encargada de establecer la franja de subida para el año que viene en función de una serie de variables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  4. 4 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  5. 5

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  8. 8 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  9. 9

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados
  10. 10 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo