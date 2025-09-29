Cuerpo abre un nuevo frente con Díaz al poner en duda la aprobación del registro horario de forma urgente

El endurecimiento del registro de la jornada laboral puede abrir otra grieta en el Gobierno de coalición y, más concretamente, producir un nuevo choque entre ... la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Si ya tuvieron una dura batalla en la medida estrella de Díaz -que frustró el Congreso recientemente- como es la reducción de la jornada, Cuerpo ha enfriado el hecho de que mañana vaya al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario en España, tal y como anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

«Bueno, veremos. Anticipar las decisiones y los proyectos del Consejo de Ministros no me corresponde», ha dicho el titular económico del Gobierno en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

De este modo, el ministro no ha dado por hecho el anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que llevará al Consejo de Ministros de este martes la tramitación urgente del nuevo registro de control horario en España, después de que la ley de reducción de jornada laboral, que contenía la reforma del registro, fuera rechazada en la votación parlamentaria. En todo caso, el ministro ha precisado que el Real Decreto del registro horario «es competencia» de la vicepresidenta y mañana le corresponderá a ella trasladar lo que pase.

Fuentes de Moncloa también ponen en duda de que finalmente esta medida que rechazan los empresarios vaya a debartirse mañana en el Consejo de Ministros, según ha podido saber este periódico.