Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Camarero sirve un café. EFE

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

El 50% de los empleos destruidos durante el confinamiento eran de menores de 35 años

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

La covid-19 dejó al desnudó la precariedad juvenil que hay en España. Durante los meses más duros de la pandemia, en el confinamiento obligado ... por la aparición del SARS-CoV2, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales la mitad, es decir, medio millón, fueron de jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, los mecanismos de protección estatal, como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios por desempleo, los dejaron sin ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  2. 2

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  3. 3 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  4. 4

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  5. 5

    El centrocampista Paul Akouokou, opción sobre la mesa del Granada
  6. 6

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  7. 7

    Un Granada cada vez más calamitoso
  8. 8 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  9. 9

    La senda litoral permitirá pasear desde Salobreña hasta Torrenueva en 2026
  10. 10

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores