Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de negocios ... rurales, entre otras actividades, pero los autónomos afectados por los fuegos no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar ayudas directas. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los autónomos de las zonas afectadas.

En concreto, la patronal ha solicitado apoyo financiero a la reconstrucción por valor de 12.000 euros por autónomo afectado sin trabajadores y de 18.000 euros para trabajadores por cuenta propia con uno o dos trabajadores. Además, ha demandado que estas ayudas se incrementen en 6.000 euros en cada caso si el negocio se encuentra en estado de siniestro total.

En un comunicado, ATA urge a que se ponga en marcha una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, así como el aplazamiento de cotizaciones e impuestos y ha demandado la reducción de módulos al campo y la ganadería y líneas de financiación específicas para autónomos en las zonas que han sido afectadas por los incendios forestales.

Los autónomos no son el único colectivo que se ha activado de cara a cubrir los daños provocados por esta ola de incendios. La organización agraria UPA también ha reclamado «medidas concretas» que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos en estos momentos como la provisión de alimento y agua de «forma urgente» para los animales que han sobrevivido a los incendios, ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados y la revisión de las restricciones autonómicas que impiden el pastoreo en terrenos incendiados durante largos periodos. «Estamos ante un panorama desolador. Si no se actúa, las consecuencias para miles de familias rurales serán irreparables», ha subrayado el secretario general de UPA Cristóbal Cano.