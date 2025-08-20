Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

El colectivo agrario solicitan «medidas concretas» que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de negocios ... rurales, entre otras actividades, pero los autónomos afectados por los fuegos no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar ayudas directas. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los autónomos de las zonas afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

