Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte ... de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Este lunes la operadora comunicó a tres de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida de 5.040 personas en las tres empresas con las que se ha reunido hoy. Mañana comunicarán la cifra de las otras cuatro.

Las reuniones de este lunes comenzaron en torno a las 14 horas, y según fuentes sindicales finalizaron poca antes de las 15 horas con poca información del plan de salidas más allá del número inicial de afectados. Hay que tener en cuenta que en el último despido colectivo -que finalizó a principios de 2024- la compañía comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras la negociación con los sindicatos, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

Las tres filiales con las que la compañía se reunió este lunes fueron Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, que son las tres sociedades incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV). Estar dentro del convenio es formar parte del grupo interno que factura y reparte costes siguiendo unas reglas comunes, mientras que las cuatro sociedades a las que se comunicará este martes el número de afectados, no están bajo este paraguas. Se trata de Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

Será un proceso rápido que finalizará antes de que termine el año para poder imputar los costes del ERE en las cuentas de este ejercicio. El pistoletazo de salida se dio el lunes pasado, 17 de noviembre, por lo que siguiendo los plazos marcados por la legislación laboral, se dan 15 días para que se formen las mesas de negociación y otros 30 días para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas. Con estas fechas sobre la mesa, el 27 de diciembre podría firmarse un acuerdo, que aunque se retrasara in extremis a los primeros días de enero de 2026, se seguiría imputando en las cuentas de 2025.

Se trata del primer despido colectivo desde que Marc Murtra tomó la presidencia y desde que el Estado se ha convertido en el principal accionista de la compañía con una participación del 10% a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Un hecho relevante, ya que el Gobierno ha sido muy crítico con los ERE en grandes compañías, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al frente de esta batalla, en la que llegó incluso a plantear hace unos meses poder prohibir los ERE en empresas con beneficios. El ministro del que dependen las telecomunicaciones, Óscar López, defendió hace unos días que el ERE de Telefónica deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. «La posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», subrayó el ministro para la Transformación Digital.