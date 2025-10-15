Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en Estados Unidos. Reuters

Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

El grupo automovilístico quiere aumentar la producción un 50% en el mercado estadounidense con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y evitar así los aranceles

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:05

Comenta

12.000 millones de euros. Es la cifra que invertirá el grupo automovilístico Stellantis para expandirse en el mercado estadounidense. Así lo ha anunciado este ... miércoles la multinacional (que engloba 14 marcas diferentes), que con este plan de inversión, el más grande de toda su historia en territorio norteamericano, ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. En este caso, Stellantis estará presente en marcas con gran recorrido en suelo estadounidense como son Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte
  6. 6 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  7. 7 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  8. 8 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  9. 9 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia

Stellantis anuncia una inversión de 12.000 millones en EE UU, la mayor de su historia