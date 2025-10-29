Santander alcanza un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

Nuevo récord del Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín alcanzó un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros durante los tres ... primeros trimestres del año, lo que supone un crecimiento del 11% respecto del mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También obtuvo un beneficio récord en el tercer trimestre al ganar 3.504 millones, un 8% más interanual, con lo que encadena seis trimestres consecutivos en máximos históricos.

El banco logró sumar más de siete millones de nuevos clientes a lo largo del último año y alcanza así los 178 millones de clientes globales. Estos sólidos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia, según resalta la entidad en la nota de prensa.

El negocio en España logró crecer y marcar un beneficio de 3.233 millones de euros hasta septiembre, un repunte del 14%. La entidad aumentó el volumen de crédito un 2%, hasta los 233.000 millones de euros, y un 6% el de los depósitos, con 314.000 millones. Teniendo en cuenta la caída de los tipos de interés con respecto al año pasado, Santander registra una caída del 0,7% en el margen de intereses, que cerró septiembre en los 5.414 millones de euros, mientras que las comisiones avanzaron un 1%, hasta los 2.212 millones.

Así, Santander ha compensado la caída del margen de intereses derivado de un escenario de tipos menos favorable con el aumento de los ingresos por comisiones, lo que le ha permitido mantener unos ingresos estables, en 46.277 millones, y la reducción de costes del 1% interanual, hasta los 19.133 millones.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales (post-AT1). El beneficio por acción era de 0,66 euros a cierre de septiembre (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,56 euros. En este sentido, Santander señala que, el incluir el dividendo en efectivo de 0,11 euros abonado en mayo y el dividendo a cuenta de 0,115 euros que se pagará en noviembre, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 15% interanual.

«Presentamos de nuevo muy buenos resultados. En los últimos doce meses, hemos crecido más de siete millones de nuevos clientes y aumentado la rentabilidad por encima del 16% (RoTE post-AT1), con un crecimiento del 16% del beneficio por acción. Todo ello refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable, la solidez de nuestro balance y las ventajas de nuestra escala global y local, así como de la diversificación por negocios y geografías», aplaudió Ana Botín.

Por geografías

Por segmentos, Santander resalta que obtuvo un «sólido crecimiento» en los sus cinco negocios globales en euros constantes: la banca minorista o 'retail' aumentó sus ganancias un 9% (5% en euros corrientes); el segmento de consumo, un 6% (4% en euros corrientes); la banca corporativa y de inversión, un 10% (6% en euros corrientes); la gestión de activos, un 21% (17% en euros corrientes); y el negocio de pagos, un 62% incluso tras aislar el efecto de los cargos del segundo trimestre de 2024 (un 269% en euros corrientes e incluyendo el efecto de los cargos).

Por geografías, España fue el principal negocio por generación de beneficios: casi un 14% más en euros corrientes, hasta alcanzar los 3.233 millones de euros a cierre de septiembre. Le seguía Brasil, que redujo sus ganancias un 10%, hasta los 1.589 millones de euros. También redujo sus beneficios en México casi un 2% en euros corrientes, hasta los 1.211 millones de euros, caída similar a la registrada en el negocio británico.