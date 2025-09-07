Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Industria y Turismo, en un momento de la entrevista. D. Pedriza

Jordi Hereu

Ministro de Industria y Turismo
«Quien no regule el turismo, acabará haciéndolo, pero quizá tarde y mal»

Quita hierro a las previsiones que alejan el objetivo de cerrar el año con cien millones de visitantes extranjeros y aboga por cuidar esta fuente de ingresos

Edurne Martínez y Daniel Martínez

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:41

El ministro de Turismo quita hierro a las previsiones que alejan el objetivo de cerrar el año con cien millones de turistas. Jordi Hereu considera ... que la inyección de ingresos que trae el turismo supone una prosperidad económica que hay que cuidar. Eso sí, Hereu confía en que los territorios que aún no han regulado el turismo lo hagan pronto, porque si no, «terminarán haciéndolo, quizá tarde y mal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    El Granada se levanta de la lona
  8. 8

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  9. 9 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Quien no regule el turismo, acabará haciéndolo, pero quizá tarde y mal»

«Quien no regule el turismo, acabará haciéndolo, pero quizá tarde y mal»