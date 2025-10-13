Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia les otorga el galardón este año por haber sabido explicar cómo se ha impulsado el crecimiento económico gracias a la innovación y el progreso tecnológico

J. A. G.

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  4. 4 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  9. 9 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  10. 10

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt