Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%
En el año, el coste medio del diésel se ha rebajado un 1,5% y de la gasolina un 2,6%
Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:45
El respiro que los precios de los carburantes habían dado al bolsillo de los españoles en las últimas semanas toca a su fin. En plena ... cuesta de septiembre, los precios de los carburantes han roto una racha de cinco semanas consecutivas a la baja y repuntan un 0,2% tanto en el caso del diésel (1,409 euros por litro de media) como en el de la gasolina (1,480 euros por litro), según el último dato semanal que publica el Boletín Petrolero de la UE.
Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,5 euros, unos 0,05 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 77,55 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,4 euros, unos 2,75 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 84,15 euros.
En lo que llevamos de 2025 el coste medio del diésel se ha rebajado un 1,5% y de la gasolina un 2,6%. El precio de ambos carburantes se mantienen lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.
