El precio del gas natural en Europa se hunde un 80% en el año a mínimos de 20 meses

Es habitual que el precio del gas suba a medida que se aproxima el invierno, con menos horas de luz, más frío y un mayor ... consumo tanto eléctrico como térmico. Pero paradójicamente, el precio del gas europeo cotizado se sitúa, a dos semanas de la Navidad, en el entorno de los 26,7 euros por megavatio hora (MWH), el nivel más bajo desde el mes de abril del año pasado. La cotización del TTF holandes -el mercado de gas natural más utilizado para las materias primas europeas- se ha desplomado más de un 80% en lo que llevamos de 2025 y hay tres factores determinantes que se encuentran detrás de este descenso.

Por un lado, la expectativa de una tregua en la guerra de Ucrania -a pesar de que las conversaciones a tres bandas entre EE UU, Rusia y Ucrania aún no se han materializado en ningún acuerdo- lo que contribuye a contrarrestar las preocupaciones sobre el almacenamiento como sucedió en los inviernoes anteriores y que llevó al precio del gas natural a dispararse hasta los 114 euros por MWh en agosto de agosto de 2022 tras la invasión rusa.

Por otro, una climatología más suave de lo que suele ser habitual en estas fechas del año, con temperaturas de 1 a 3 grados por encima de la media y una demanda contenida que también ha contribuido a reducir el recibo de la luz en noviembre respecto a los precios de hace un año. «La curva eléctrica se apoya en un gas excepcionalmente barato, con precios razonables y un mercado que, por primera vez desde la crisis energética, vuelve a parecer un mercado normal», explica Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.

Y por último, una demanda más débil de Gas Natural Licado (GNL) en China, que libera cargamentos hacia Europa.

La pregunta es, llegados a este punto, es qué expectativas hay sobre el precio del gas de cara a los próximos meses, cuando realmente el invierno muestre su lado más duro. Para Aceituno, el primer trimestre de 2026 sería hasta un 35% más barato que la media de los inviernos 2020-2024, además de convertirse en el primer invierno normalizado desde la crisis energética». A juicio de este experto, el sistema se mantiene sin tensión, las reservas de GNL en máximos en los últimos ocho meses y sin peticiones por parte de Asia.

«Todo ello mantiene al mercado controlando los precios y a Europa en una situación sin estrés», razona. Sin embargo, si la tensión rompe la calma actual, «el TTF se moverá en la horquilla de los 36- 42 euros», pronostica.

El frío puede disparar el TTF

No obstante, estos precios pueden darse la vuelta drásticamente. Según Bank of America, «el déficit de almacenamiento en Europa y el posicionamiento de especificaciones más bajo desde principios de 2024 podrían elevar el TTF de invierno a 60 €/MWh si llega el frío». Es decir, precios que prácticamente duplican los niveles actuales. «En tal caso, esperamos que los diferenciales de invierno se comporten bien, ya que el exceso de oferta de gas natural licuado previsto debería afectar negativamente a la curva del TTF», apuntan desde el banco de inversión.

Con datos a cierre de noviembre, la Unión Europea tiene gas almacenado equivalente a 860,5 TWh (tera vatios por hora) que supone tener las reservas al 75,3% de su capacidad, según la plataforma de operadores de gas europeos, GIE.s Esto son unos diez puntos porcentuales por debajo de 2024. «Aunque aún es un colchón también resulta ser más fino que el del año anterior», observa Aceituno. Noruega continúa siendo el principal proveedor de gas para Europa.

El pasado 3 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo acordaron que la Unión Europea detendrá permanentemente sus importaciones de gas natural de Rusia -31 de diciembre de 2026 para el GNL y 1 de noviembre de 2027 las de gas de gasoducto. No obstante, se iniciará un periodo de transición para contratos ya existentes.