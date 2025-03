La reforma de las pensiones aprueba su primer examen y el Gobierno no tendrá que hacer nuevos ajustes

No habrá subida de cotizaciones ni nuevos ajustes en las pensiones en los próximos tres años. Tanto los jubilados como el Gobierno respiran aliviados después ... de que la última reforma diseñada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, haya superado el primer examen al que se enfrentaba tres años después de su entrada en vigor. Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema sea ahora más sostenible que antes; al contrario, las cuentas de la Seguridad Social ¬–en números rojos desde hace muchos años– están peor ahora y el futuro pinta aún más negro.

Así lo ve la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo encargado de evaluar la reforma de las pensiones, pese a que le ha dado el aprobado a las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo dentro del plan de resiliencia pactado con la Comisión Europea. Así, el Gobierno, en un momento político muy delicado, se salva de activar la cláusula de cierre que Bruselas le obligó a introducir por si los gastos e ingresos hasta 2050 se desviaban demasiado de las previsiones y, por tanto, ya ha anunciado que no piensa llevar a cabo ningún ajuste en las pensiones, más allá de las actuales medidas que tiene entre manos de cara a promover el retraso de la edad efectiva de jubilación mediante incentivos o ingresar más cotizaciones con el nuevo sistema de cuotas de los autónomos.

«Vamos en el buen camino. La reforma de las pensiones ha pasado su primer examen con éxito y el diagnóstico principal de la Airef es que no son necesarias medidas adicionales en materia de pensiones», aseguró la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Y añadió: «La sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien han ido incluso mejor».

Sin embargo, esta interpretación del informe publicado ayer por la Airef es un tanto 'sui generis'. Efectivamente, el organismo público ha constatado que las previsiones de la Comisión Europea sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 –por debajo del límite del 15% establecido– y estima que las medidas de ingresos ascienden al 1,4%, por lo que se cumple la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio del periodo 2022-2050, inferior, por tanto, al 13,3% establecido como tope.

Tirón de orejas

Sin embargo, la Airef reprende al Gobierno y a la Comisión Europea ya que su aprobado es fruto de una regla de gasto con «importantes debilidades», que –precisa– no sirve para medir si el sistema es sostenible. Es decir, que le da un aprobado pero forzada por unas normas de juego que no comparte porque no mide realmente la eficacia de la reforma para lograr su objetivo último: la sostenibilidad.

«La regla de gasto tiene muchas debilidad y limitaciones para que pueda ser considerado un indicador de sostenibilidad», aseguró ayer en reiteradas ocasiones la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, quien dejó claro que su institución no está conforme con las reglas de juego marcadas, que se han visto además favorecidas por la reciente revisión al alza delPIB, aunque señaló que no han hecho caso al criterio del Gobierno y no han considerado como ingresos todas las transferencias que el Estado hace a la Seguridad Social («no son ingresos», sostiene Herrero), sino solo tres décimas de ese 1,3% del PIB inyectado al sistema, ya que la gran mayoría de este dinero no supone un fortalecimiento del sistema.

Por ello, desde la Airef advierten al Gobierno que, aunque no está obligado a hacer ningún nuevo ajuste ni medida, no puede «descuidar la sostenibilidad» del sistema puesto que «la dinámica de gasto no ha mejorado». Es más, su presidenta apuntó que «es perfectamente compatible que la dinámica del sistema de pensiones sea peor o, al menos no mejor, y, sin embargo, demos un cumplimiento de la regla de gasto cuando hace dos años dijéramos que no».

En este sentido, la presidenta de esta institución recalcó que nos hemos comprometido a un gasto anual promedio del 3% y sus previsiones lo elevan hasta el 4,5%, por lo que «sin duda habrá que hacer más ajustes».