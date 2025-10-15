Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una pareja de jubilados, paseando. R. C:

Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

El Gobierno plantea eximirles de acreditar ser matrimonio o pareja de hecho si demuestran un mínimo de dos años juntos mediante el certificado de empadronamiento

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:18

No habrá que pasar por el altar, ni por el ayuntamiento o notario, ni por ningún registro público para tener derecho a la pensión de ... viudedad de tu pareja. El requisito que se exigirá, si sale adelante la norma que prepara el Gobierno, es tener al menos un hijo en común y demostrar un mínimo de dos años de convivencia mediante un simple certificado de empadronamiento. Así se recoge en el borrador de real decreto que presentó el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales y al que ha tenido acceso este periódico.

