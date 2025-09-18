Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad se dispara. Mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre ... 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 de la que se supone que es la economía productiva.

Así lo pone de manifiesto un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, que resalta cómo los jubilados reciben actualmente un 62% más de loq ue aportaron al sistema a lo largo de su vida laboral, con datos del Colegio de Actuarios de España. En este sentido, critican la «generosidad del sistema que hace que el déficit real de la Seguridad Social se haya disparado (ronda el 3,8% del PIB, en torno a 56.000 millones de euros) y que la deuda implícita derivada de sus promesas no financiadas ascienda ya al 507% del PIB», apuntan.

El informe deja en evidencia cómo la desigualdad va más allá de los niveles de renta y se extiende ya a expectativas personales, con los adultos conformando un colectivo que, entre otras cosas, es mayoritariamente propietario de una vivienda frente a sus hijos y nietos, con serias dificultades para acceder a ella. El 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años. Hoy, menos del 50% de los nacidos después de 1985 lo son, y solo un 20% de los menores de 35 años tiene hipoteca, según los datos recogidos por la institución.