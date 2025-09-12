Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hombre jubilado pasea por la calle con periódico en mano. Javier Sánchez

La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión

El Gobierno se compromete con los sindicatos a solucionar la imposibilidad del personal laboral a acceder a este retiro

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

La nueva jubilación parcial que entró en vigor en abril ha paralizado, paradójicamente, el retiro parcial anticipado de los empleados públicos. Más concretamente, del personal ... laboral de las Administraciones Públicas, principalmente de las comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que el Gobierno ha prometido ahora enmendar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  8. 8

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  9. 9

    «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»
  10. 10

    El Granada recupera a sus internacionales para el partido contra el Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión

La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión