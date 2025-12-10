Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tres pensionistas dan un paseo por Bilbao EFE

La hucha de las pensiones se llena este año con más de 4.300 millones de las cotizaciones extras de los trabajadores

El fondo de reserva de la Seguridad Social cerrará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros para pagar las pensiones de la generación del 'baby boom'

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:31

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como 'hucha de las pensiones' sigue llenándose poco a poco gracias a los ingresos derivados ... de las subidas de las cotizaciones sociales aprobadas por el Gobierno con el fin de amortiguar el retiro de la generación del 'baby boom'. En concreto, a 30 de noviembre el valor del fondo es de 13.683,81 millones de euros, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad Social. De esta forma, este fondo cerrará este año por encima de 14.000 millones de euros acumulados, el nivel más alto desde diciembre de 2017.

