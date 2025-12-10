La hucha de las pensiones se llena este año con más de 4.300 millones de las cotizaciones extras de los trabajadores

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como 'hucha de las pensiones' sigue llenándose poco a poco gracias a los ingresos derivados ... de las subidas de las cotizaciones sociales aprobadas por el Gobierno con el fin de amortiguar el retiro de la generación del 'baby boom'. En concreto, a 30 de noviembre el valor del fondo es de 13.683,81 millones de euros, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad Social. De esta forma, este fondo cerrará este año por encima de 14.000 millones de euros acumulados, el nivel más alto desde diciembre de 2017.

En lo que llevamos de año, la 'hucha' ha recibido dotaciones por un valor de 4.307,16 millones de euros, de los que 3.970,31 provienen del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y 319,1 de rendimientos del Fondo. Los 17,75 millones restantes proceden de dotaciones de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Pese al nivel alcanzado en 2025, esta cifra aún se encuentra muy lejos de los 66.815 millones de euros que la hucha llegó a tener en el año 2011, antes de que el Gobierno del PP utilizara en 2012 por primera vez ese fondo para afrontar los efectos de la crisis.

El Fondo de Reserva está materializado en Deuda Pública española casi en su totalidad. El Comité de Gestión del Fondo decide la estrategia de inversión de dichos flujos teniendo en cuenta la situación de los mercados financieros, los criterios de inversión y la normativa vigente.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que ha presidido la reunión del Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ha expuesto que «el Fondo de Reserva, que recibe aportaciones desde 2023, es la expresión más clara del reforzamiento del sistema de Seguridad Social y es una garantía más con la que afrontar los retos demográficos futuros».