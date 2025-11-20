Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

El Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de los planes privados de pensiones ... para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. La propuesta forma parte de la Estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión, con el que Bruselas quiere mejorar las oportunidades de ahorro de los ciudadanos y movilizar capital privado para el impulso económico.

La comisaria de Servicios Financieros, María Luisa Albuquerque, ha destacado que los sistemas públicos de pensiones son «la columna vertebral de nuestra sociedad y lo seguirán siendo. Pero a medida que aumenta el número de jubilados, tenemos que ver cómo complementar esas pensiones de modo que los ciudadanos puedan mantener su niveld de vida». Y es que el envejecimiento de la población europea preocupa a los Estados miembros y a la Comisión, más cuando tan solo el 20% de los ciudadanos europeos cuentan con un plan de pensiones complementario. En ese contexto, el paquete presentado por Bruselas busca fortalecer la demanda y la oferta de pensiones complementarias, todo ello respetando las competencias de los países europeos.

Más concretamente, el Ejecutivo comunitario propone como recomendación a los Estados miembros que introduzcan sistemas de inscripción automática a planes de pensiones complementarias para los ciudadanos (con posibilidad de renuncia), así como desarrollar sistemas que den la posibilidad a la población de calcular sus pensiones futuras. Pide igualmente que cada Estado miembro evalúe la cobertura y sostenibilidad de su sistema de pensiones.

En el documento también se apunta a la necesidad de revisar diferentes directivas sobre pensiones para facilitar y ampliar la consolidación de los fondos de pensiones. Propone, igualmente, fortalecer la protección del ahorrador y estimular las inversiones en capitales y empresas europeas, además de crear una pensión personal paneuropea más atractiva, económica y sencilla, así como productos europeos más complejos. Estas propuestas pasarán ahora al Parlamento y el Consejo Europeo.