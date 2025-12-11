Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una autopista de peaje. R. Gutierrez

Los peajes subirán de nuevo por encima de la inflación, otro 4% a partir del 1 de enero

El Gobierno sigue compensando así el límite que impuso a las concesionarias de las autopistas en 2023, cuando las tarifas se alzaron la mitad que el IPC por la crisis de precios

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 00:35

Las autopistas españolas suben sus tarifas el día 1 de enero. Las carreteras de peaje subirán un año más por encima de la inflación a ... pesar de que la fórmula aprobada se solía vincular al IPC hasta que en 2023 la crisis de precios desbarató este mecanismo. El alza para 2026 rondará el 4%, después de que fuentes del sector hayan confirmado a este periódico que el índice de referencia subirá un 2,61% el año que viene. A ese porcentaje hay que añadir la variación del tráfico real/previsto que aplican las concesionarias y la subida que aplicará el Ministerio de Transportes para paliar la congelación de tarifas de 2023 y que los dos últimos años ha sido de un 1% adicional.

