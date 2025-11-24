El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

Los patinetes eléctricos han redibujado en los últimos años el mapa de la movilidad urbana como una solución práctica, barata, sostenible y que hasta ahora ... no contaba con demasiados requisitos. Pero a mes y medio de que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con este vehículo por las calles españolas, muchos usuarios se encuentran recalculando su ruta. «Primero me prohibieron cargar la batería en la oficina y después subirlo al autobús. Si ahora tengo que pagar un seguro, me planteo venderlo y comprarme una moto, que al menos es más rápida», comenta Manuel Fernández.

El caso de este residente de Sevilla ilustra el momento de transición que vive este medio de transporte. La nueva Ley de Seguros de Automóviles, aprobada en julio, introduce una categoría específica: los vehículos personales ligeros (VPL). Bajo ese término se agrupan los dispositivos a motor eléctrico con una o más ruedas, una única plaza y velocidades limitadas: entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25 kilos; entre 6 y 14 km/h si pasan de ese peso. Es decir, prácticamente todos los patinetes del mercado, 'segways', monociclos eléctricos o 'hoverboards'.

Hasta ahora la contratación del seguro ha sido voluntaria -salvo en ciudades como Alicante, Benidorm, Castellón o Córdoba, donde ya es obligatorio- y las compañías de seguros ya ofrecen seguros específicos para los patinetes que rondan entre los 20 y los 100 euros al año. Estos productos, que permiten incluir varios patinetes bajo una misma póliza, ya contemplan como punto principal la responsabilidad civil para cubrir los daños personales o materiales que el usuario pueda causar a terceros, así como gastos de defensa y fianzas necesarios en caso de reclamaciones.

Pero la nueva norma ha elevado el listón y las coberturas. El seguro obligatorio para el patinete viene a equipararse al seguro de terceros del coche y la normativa recoge que deben cubrir como mínimo 6,45 millones de euros por siniestro en daños personales y 1,3 millones en daños materiales. Estos nuevos importes están obligando a las aseguradoras a desarrollar a contrarreloj nuevos productos que cuenten con los criterios de responsabilidad civil obligatoria a partir del año que viene. Con la incertidumbre añadida de que el reglamento con los aspectos técnicos aún no está aprobado y a día de hoy no es posible para los usuarios hacer ese seguro. Por otra parte, fuentes del sector apuntan que previsiblemente implicará una subida de las tarifas respecto al periodo voluntario y que el precio irá cambiando en función de la siniestralidad que se produzca.

El papel del Consorcio de Compensación de Seguros será clave en esta nueva etapa, ya que entre sus nuevas atribuciones está la de garantizar la cobertura ante cualquier situación que pueda quedar fuera del marco protector.

Otra dificultad añadida es que, a mes y medio de su entrada en vigor, no se sabe con precisión cuántos patinetes eléctricos hay en circulación. Con datos de 2023, la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal calculaba alrededor de cinco millones. En paralelo al seguro obligatorio, la Dirección General de Tráfico (DGT) está tramitando el reglamento que hará que los patinetes tengan certificado de circulación, ostenten una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado y estén inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT. La cuestión es que para asegurar un VPL este tipo de vehículos tienen que estar homologados y registrados, lo que permitirá identificar a su propietario en caso de no tener seguro.