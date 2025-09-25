Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una persona solicita un Uber en Barcelona. EFE

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

Cinco grupos presentan una propuesta de ley que restringirá los servicios de los VTC a trayectos interurbanos y reservados con dos horas de antelación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19

Cataluña lleva años tratando de regular la actividad de las VTC (vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify) y está cerca de restringir ... prácticamente al completo su actividad en Barcelona. Este jueves los cinco grupos mayoritarios han registrado una propuesta de ley que tiene este objetivo, reducir la actividad de las VTC en Barcelona a la mínima expresión.

