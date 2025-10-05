Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Barco en busca de localizar petróleo. Julián Méndez

La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

El viraje en la estrategia de estos últimos meses, después de años de recortes, va dirigido a recuperar cuota de mercado frente a EE UU y otros competidores

C. P. S.

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:19

Comenta

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ da otro paso decidido hacia su estrategia de recuperar cuotas de mercado y han decidido este ... domingo aumentar la producción de crudo ligeramente, en 137.000 barriles por día, a partir de noviembre, según comunicó la organización en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  4. 4

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  5. 5 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  6. 6 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  7. 7 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  8. 8 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  9. 9

    El Granada se permite un atracón
  10. 10

    «Soy Ana, la mujer a la que su marido intentó matar en Cúllar Vega»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre