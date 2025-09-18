Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP. R. C.

El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

Alberto Nadal sostiene que «el 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo» y persevera en el pie en pared a la quita de la deuda autonómica

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:20

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, rescatado por Alberto Núñez Feijóo para esta segunda y clave mitad de la legislatura tras haber ... sido secretario de Estado de Presupuestos y Energía en el gabinete de Mariano Rajoy y dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo en EE UU, toma las riendas del programa del PP con el objetivo de rebatir que la bonanza de las cifras macro de las que presume el Gobierno sean tales y que, además, se traduzcan en un bienestar real para la ciudadanía. En una intervención ante los medios tres semanas después de aterrizar de vuelta en España, Nadal trazó el perfil de un Gobierno «incapaz» de gestionar los servicios públicos con garantías y sumido en «la parálisis» de la inercia sin afrontar las reformas estructurales que, a juicio del dirigente popular, España necesita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  8. 8 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  9. 9 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  10. 10 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»