Factura de la luz. O. Chamorro

Las nuevas medidas de refuerzo antiapagón no supondrán otro sobrecoste en una factura al alza

La CNMC aplaza un cambio clave que solicitaba Red Eléctrica por las dificultades de las grandes centrales de cumplir sus condiciones y atiende así a la petición de las energéticas

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 10:22

Red Eléctrica pidió hace un par de semanas a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la reforma urgente de cuatro procedimientos ... con los que se gestiona el sistema eléctrico por riesgo de otro apagón. El egulador contestó en la tarde de este lunes al operador aprobando, aunque con matices, tres de esos cuatro documentos, pero pospone la modificación de uno clave: el P. O. 7. 4. y pide más tiempo para analizarlo en profundidad.

