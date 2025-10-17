Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Centran sus pesquisas en su hijo Jonathan, quien deja así de ser testigo y deberá volver a declarar como imputado sobre el accidente de Isak Andic, a quien acompañaba haciendo senderismo cerca de un barranco en Barcelona

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025

Comenta

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

Te puede interesar

