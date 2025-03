Los únicos casos en los que podrás cobrar el paro si dejas el trabajo

C. L. Domingo, 30 de marzo 2025, 12:06 Comenta Compartir

Unas malas condiciones labores, un salario bajo o un aumento del estrés y la ansiedad en el trabajo pueden llevar al empleado a querer poner fin a la relación laboral con al empresa si ni tan siquiera haber encontrado antes otra ocupación. Sin embargo, el hecho de no poder cobrar el paro es uno de los principales motivos por el que muchas personas aguantan.

Al dejar el trabajo de forma voluntaria, por norma general, no tendrás derecho a cobrar el paro. Esto es así porque la prestación por desempleo está pensada para aquellas personas que no tienen trabajo porque no lo encuentran. No obstante, hay cuatro casos en los que sí podrás hacerlo.

Estos casos están relacionados con un cambio en las condiciones laborales o una mala praxis por parte de la empresa. El Estatuto de los Trabajadores recoge los siguientes supuestos:

- Si tus condiciones laborales cambian sustancialmente y suponen un menoscabo para la dignidad del empleado. Estos cambios estarían relacionados con modificaciones en la jornada, horarios, distribución del tiempo de trabajo, un régimen a turnos, salarios o que las funciones que se desempeñan no sean acordes a la titulación.

- Cuando se necesaria la movilidad geográfica del trabajador y por ello tenga que cambiar de residencia.

- Si se producen de forma continuada retrasos en el pago del salario o la empresa debe dinero al empleado.

- Cuando el empresario no cumple con su obligaciones, excepto en casos de fuerza mayor.

En cualquiera de estos supuestos, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) reconoce que el trabajador no quería dejar la empresa, sino que se ha visto obligado a ello o empujado por parte de la entidad.

Y atención a otro caso: si no pasas el periodo de prueba tampoco podrás cobrar el paro. Tan solo podrás cobrar la prestación por desempleo si estas al menos tres meses en la empresa. Así el SEPE se asegura de que el trabajador no se ha cambiado de empleo buscando el despido.

