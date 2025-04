El truco para que tu Smart TV funcione tan rápido como cuando era nueva

C. L. Lunes, 7 de abril 2025, 12:40 Comenta Compartir

Es una dinámica que se repite recurrentemente. Compras un electrodoméstico nuevo y, con el tiempo, deja de funcionar tan bien como al principio. Ocurre también con las televisiones, pero en este caso hay un truco para agilizarlas. Se trata de un proceso que requiere solo unos segundos y que se puede hacer de forma sencilla.

El principal motivo por el que el Smart TV se ralentiza es porque va acumulando archivos que no son necesarios. La clave está en saber cómo actuar para borrar este contenido innecesario y agilizar el funcionamiento de la televisión.

El truco consiste en reiniciar por completo el televisor y esperar unos diez segundos aproximadamente antes de volver a encender la televisión. Es necesario desconectar la televisión de la corriente. Primero deberás apagarla con el mando y luego ya podrás desconectarla de la corriente.

Si con esto no es suficiente para el reinicio y sigues notando que tu televisor va lento, te recomentamos el siguiente itinerario: ir a los ajustes de la Smart TV, buscar una pestaña similar a Reinicio, pulsar sobre ese botón y esperar a que se reinicie de manera automática.

Cabe destacar que uno de los factores que afectan a que la televisión se ralentice es el hecho de que los televisores no son como hace años. Ahora van acumulando todo tipo de datos en la memoria caché, y muchos de estos no son necesarios. Por lo que el rendimiento va a ir siendo peor con el paso del tiempo. Es justo por esto por lo que cuando apagas la televisión con el mando no sirve de nada, ya que a diferencia de otros equipos, los televisores no se apagan por completo. Más bien se podría decir que se quedan en un modo de reposo o similar. Y como truco adicional, si tienes muchas aplicaciones en la tele inteligente, prueba a eliminar todas aquellas que no utilices.

