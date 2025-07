El truco de una médico para evitar los gases después de comer: «Hay formas fáciles»

C. L. Domingo, 6 de julio 2025, 10:37 Comenta Compartir

Terminar de comer y que la barriga se hinche por los gases es algo habitual. Si el alimento principal de esa comida ha sido una legumbre, esta posibilidad se multiplica. Pero evitar la hinchazón tras comer legumbres es posible con unos sencillos gestos en la cocina.

María Muñoz, especialista en aparato digestivo, aclara por qué sucede esto y cómo reducir sus efectos sin renunciar a sus beneficios, que son muchos. Las legumbres forman parte de la base de la alimentación mediterránea. Lentejas, garbanzos, alubias, judías, guisantes o soja destacan no solo por su valor nutricional, sino también por su versatilidad en la cocina y su bajo coste. Aportan entre un 19% y un 36% de proteína vegetal, además de ácidos grasos poliinsaturados beneficiosos, hierro, zinc, magnesio, potasio y otros micronutrientes esenciales. El problema es que su digestión puede resultar difícil para algunas personas.

La doctora Muñoz ha abordado este tema en sus redes sociales, donde aclara que la causa de esta hinchazón no está en las legumbres en sí, sino en los oligosacáridos que contienen. «Que te hinches o tengas gases después de comer legumbres es más común de lo que crees. Y no es que tu cuerpo no le gusten, es que tienen unos carbohidratos llamados oligosacáridos, que tu intestino delgado no puede absorber», explica. Estos compuestos, al no ser digeridos en el intestino delgado, alcanzan el colon intactos, donde son fermentados por las bacterias intestinales. El resultado es la generación de gases y, en muchos casos, molestias abdominales. Pero como señala la doctora, «hay formas fáciles de reducir este efecto».

Para evitar este proceso tan molesto, apunta que uno de los consejos más eficaces es dejarlas en agua previamente. «Remoja las legumbres, déjalas en agua entre ocho y 12 horas y cambia el agua un par de veces», recomienda Muñoz. Mediante este proceso se eliminan parte de esos oligosacáridos antes de la cocción. También sugiere incorporar algunas especias como comino, laurel, hinojo, cúrcuma o jengibre. «No solo les dará sabor, también tienen propiedades carminativas, ayudan a expulsar gases y calman el intestino», explica. Otra opción útil es triturar las legumbres, ya que los purés o cremas facilitan el acceso de las enzimas digestivas a los nutrientes, lo que reduce el esfuerzo digestivo.

Y es que estos pasos previos son fundamentales para quienes tienen un aparato digestivo más sensible, como en el caso del síndrome del intestino irritable. Al triturar las legumbres se rompe también su piel, que es rica en fibra insoluble, más difícil de digerir. Además, la doctora Muñoz destaca un recurso menos conocido pero muy efectivo: cocinar con alga kombu. Este ingrediente, habitual en la cocina japonesa, contiene enzimas que ayudan a descomponer los oligosacáridos durante la cocción. «Las legumbres no son el problema. El truco está en prepararlas bien y dejar que tu cuerpo se acostumbre», afirma la especialista.

«Disfrútalas sin miedo. Son proteína vegetal, fibra, hierro y con estos consejos son mucho más digestivas», concluye la experta.

