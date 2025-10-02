Las transferencias que el Banco de España va a supervisar desde el 9 de octubre Estas permiten enviar hasta 100.000 euros en segundos, con el mismo coste que las ordinarias

Banco de España supervisará los límites de los bancos desde el 9 de octubre a las transferencias inmediatas.

El Banco de España ha avisado de que todas las entidades tienen que ofrecer transferencias inmediatas y a estas se les tendrá que aplicar la misma comisión que a las ordinarias. Esta requisito entrará en vigor a partir del próximo 9 de octubre y desde ese momento no se podrá cobrar de más por este servicio.

Las transferencias inmediatas permiten enviar cada día hasta 100.000 euros en un máximo de 20 segundos, algo que se puede hacer también con otros países de la Unión Europea. Esta es la principal diferencia con las ordinarias, que pueden llegar hasta al final del siguiente día hábil.

Todos los bancos deberán adaptarse para cumplir con el Reglamento europeo. No obstante, a pesar de que la norma permite llegar a los 100.000 euros, muchas entidades prefieren establecer límites inferiores. BBVA, por ejemplo, permite mandar 1.000 euros por operación y 5.000 euros al día, mientras Revolut, en el extremo contrario, está en el tope de los 100.000 euros por operación y día.

Ibercaja y Caixabank permiten hasta 15.000 euros por operación y día, situándose en un punto intermedio respecto al resto de entidades. En cualquier caso, hay que saber que el usuario puede fijar y modificar su propio límite hablando con el banco.

