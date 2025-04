La TDT podría vivir grandes cambios con el fútbol en abierto

Alberto Flores Granada Jueves, 24 de abril 2025, 09:57 Comenta Compartir

Una gran revolución podría llegar muy pronto a la TDT en España. Hasta ahora el canal Gol TV es el encargado de las emisiones en abierto de LaLiga, ofreciendo un partido gratis a los telespectadores cada jornada. Sin embargo, la situación podría cambiar de cara a la próxima temporada con nuevos canales pugnando por ser los encargados de dar el fútbol en abierto en nuestro país.

Ahora mismo los derechos de ese partido en abierto pertenecen a Mediapro, que es la propietaria de Gol TV. Pero de cara a la próxima temporada no tendrían asegurado mantener los derechos del fútbol español. De hecho, tal y como publican en El Confidencial, Mediapro ahora mismo está valorando el cierre de Gol TV.

Un cierre que ya se valoró en 2024 y que finalmente no se produzco al conseguir Mediapro una prórroga de los derechos de emisión del partido en abierto de LaLiga. Pero, tal y como comentan en el citado medio, si no tuvieran la emisión del partido semanal en abierto, lo más probable es que no tuvieran motivos para continuar manteniendo el canal en antena.

Eso sí, desde Mediapro no han reconocido de forma oficial el posible cierre de Gol TV y es probable que no haya información más concreta sobre ello hasta que se produzca la venta de los derechos del fútbol. Será entonces cuando Mediapro se vea obligada a tomar una decisión sobre qué hacer con el canal.

LaLiga escucha ofertas

Los niveles de audiencia que mueve el fútbol hacen que ya haya interesados en hacerse con los derechos de emisión del partido en abierto en la TDT. De hecho, LaLiga podría estar dispuesta a volver a ofrecer los derechos y escuchar ofertas en busca del mejor postor.

Muchas teorías señalan a TVE como la principal candidata a hacerse con el partido de LaLiga. DE hecho, ya ofrecen la emisión de partidos de la Copa del Rey y también de la Selección Española. Pero también habría interés por parte de las cadenas autonómicas, que también estarían dispuestas a hacerse con los derechos.