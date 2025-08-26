Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Supermercado Alcampo y aceite de oliva virgen extra de la marca Valdezarza, de 2,5 litros IDEAL

El supermercado que ofrece el aceite de oliva virgen extra con mejor calidad precio

Alcampo vende aceite de oliva virgen extra de la marca Valdezarza, de 2,5 litros por dos euros menos el litro que el resto

Esther Guerrero

Martes, 26 de agosto 2025, 11:58

El aceite de oliva es uno de los productos que más se usa en los hogares españoles. Por ello, la subida de su precio perjudicó notablemente a los bolsillos de los ciudadanos. Actualmente, su coste no es igual de elevado que años anteriores, gracias a las abundantes cosechas que han ayudado a esta rebaja. Sin embargo, existe un supermercado muy reconocido en el país que destaca frente al resto por su oferta.

Alcampo vende a sus clientes aceite de oliva 5 euros el litro, hasta dos euros menos que otros AOVE. Es el caso del aceite de oliva virgen extra de la marca Valdezarza, de 2,5 litros por tan solo 11,87 euros. Es decir, 4,75 euros el litro.

Este oro líquido elaborado en Toledo se extrae de forma más respetuosa y aporta un sabor que corrobora la calidad del producto. Contiene aceituna arbequina, picual y cornicabra, por lo que aporta al paladar un sabor muy característico. <

En la página web del supermercado, los consumidores concuerdan en que se trata de un buen producto con comentarios como «Aceite virgen extra muy bueno,de los mejores» o «muy buena calidad».

Por otro lado, Alcampo permite adquirir el alimento a través de internet y tiene la posibilidad de entrega a domicilio. Por lo que en poco tiempo y sin necesidad de ir al establecimiento, los clientes pueden usar este aceite de oliva en sus hogares.

Este supermercado demuestra que no se debe pagar precios muy altos para conseguir un producto de buena calidad. Más aun cuando se trata de algo indispensable en la dieta mediterránea. Por este motivo, se deben comparar precios y etiquetas de todos los alimentos, para poder así comprar sin necesidad de gastar de más.

