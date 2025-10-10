El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026 El convenio de los trabajadores que está establecido actualmente en los centros comerciales tiene estipulado un incremento en el salario del 3%

El sueldo de un trabajador de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour y la subida que tendrá en 2026.

C. L. Viernes, 10 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

El convenio de los trabajadores que está establecido actualmente en los centros comerciales tiene estipulado un incremento en el salario del 3% para 2025, 2026, 2027 y 2028. Se incluye además una reducción de la jornada a 37,5 horas semanales desde enero de 2026 y de los domingos y festivos.

Este año, el salario mínimo de un vendedor especializado en grandes almacenes es de 16.945 euros anuales, lo que equivale a 9,57 euros por hora. En 2026, este sueldo anual tendrá una subida del 2%. En el caso de aquellos pertenecientes al grupo profesional, el salario anual es de 17.453 euros; los coordinadores cobran 19.024 euros; y los técnicos, 20.736 euros.

Los 585 centros comerciales que hay en España generan en torno a 870.000 empleos y en 2024, este sector tuvo una facturación total de 55.474 millones, un 5,9% más que el año anterior. Otro dato llamativo es que la afluencia alcanzó las 1.907 millones de visitas, un incremento del 3,2% respecto a 2023.

En 2024, las contribuciones de los centros comerciales representaron un 9% del PIB del sector servicios y un 1% del PIB total.